Karl-Heinz Rummenigge spiazza tutti. Mentre l'Europa intera sospende campionati e partite, la Germania aveva inizialmente rinviato la decisione. Fino a poco fa, infatti, la Bundesliga, in questo week-end, sarebbe regolarmente scesa in campo.







A commentare la notizia era stato l'amministratore delegato del Bayern Monaco: "Ha senso giocare la prossima giornata perché riguarda l'aspetto finanziario. Ci sono in ballo i diritti tv, se non venissero erogati per i piccoli club ci sarebbero difficoltà economiche. Finora nessun giocatore in Bundes è positivo, ecco la differenza con gli altri campionati. Ci dovesse essere anche un solo caso, allora ce ne occuperemo". Parole inutili: la Bundes si ferma subito.