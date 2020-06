Dulcis in fundo. Dopo l'anticipo delle 15.30 tra Mainz e Augsburg, la 31esima giornata di Bundesliga si chiude con il big match della Veltins Arena di Gelsenkirchen, in programma alle 18 tra lo Schalke 04 di David Wagner e il Bayer Leverkusen di Peter Bosz. Una sfida cruciale per entrambe le compagini: i padroni di casa infatti vivono una crisi profondissima, che li ha portati a non centrare la vittoria dal 17 gennaio e a sprofondare al decimo posto in classifica, con l'Europa che ormai è una chimera a causa delle sette sconfitte e cinque pareggi consecutivi (quattro ko e un pari dalla ripresa). Gli ospiti dal canto loro hanno definitivamente messo da parte le velleità di titolo, dopo le due sconfitte dalla ripresa, ma sono in piena lotta Champions League, al quarto posto provvisorio con tre punti di distacco dal Lipsia terzo. Occhio al gioiellino Kai Havertz, 11 gol finora e in gran forma.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Schalke (3-4-3): Nübel; Bozdogan, Kabak, Oczipka; Kenny, McKennie, Boujellab, Miranda; Caligiuri, Kutucu, Schöpf.



Bayer (3-4-3): Hradecky; Weiser, S. Bender, Tapsoba; Amiri, Aránguiz, Demirbay, Wendell; Havertz, Alario, Diaby.