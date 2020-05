Dopo una lunga attesa, ritorna lo spettacolo della Bundesliga: ecco il ritorno del grande calcio con una lavagna ricca di super quote per la 26esima giornata. Il Bayern Monaco è ancora al comando con 55 punti, seguono le "agguerrite" Borussia Dortmund e Lipsia pronte a contendere il titolo alla capolista rispettivamente con 51 e 50 punti. Già domani pomeriggio il palinsesto è molto invitante. Alle 15:30 andrà in scena il Derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04. Le Vespe avranno dalla loro il fattore casalingo e soprattutto la volontà di confermare quanto di buono avevano mostrato prima dello stop, con quattro vittorie consecutive in campionato, mentre lo Schalke 04 deve reagire dopo 7 turni senza successi. Nonostante l'evidente differenza tra le due squadre il segno «1» è comunque molto alto a 1,52. A 4,50 il pareggio, mentre il «2» paga addirittura 6 volte la posta. Sarà comunque un pomeriggio carico di opzioni per gli scommettitori con il Lipsia favorito a 1,33 in casa con il Friburgo e l'Hoffenheim avanti a 2,15 contro l'Hertha Berlino, tredicesimo in classifica. Solo quote oltre il raddoppio anche negli altri match del pomeriggio. L'Augsburg dovrà fare a meno del tecnico Heiko Herrlich, che ha abbandonato l’hotel del ritiro per comprare un dentifricio e una crema per la pelle. I suoi sono bancati vincenti a 3,45 contro il Wolfsburg, che parte quindi con il pronostico a favore a quota 2,15. Stessa offerta per l'«1» di Fortuna Dusseldorf - Paderborn, mentre il successo del Borussia M'Gladbach (in piena lotta per la Champions) sul campo dell'Eintracht Francoforte vale 2,35. Domenica il Bayern Monaco testerà la propria condizione contro l'Union Berlino (segno «2» a 1,20) e il Colonia sfida in casa il Mainz per un segno «1» a 1,90. Chiusura di giornata lunedì con il Werder Brema che cerca punti salvezza in casa contro il Bayer Leverkusen, che invece ha ambizioni europee: quasi 30 punti di differenza in classifica tra le due squadre ma il «2» è alto a 1,70. Grande attesa anche per i marcatori. Haland potrebbe vivere il ritorno in campo come un nuovo esordio, che per il danese vuol dire tripletta: l'ipotesi vale 20 volte la posta. Robert Lewandowski dovrebbe avere il piede molto caldo: la sua tripletta vale quota 9,00.