Dopo due mesi di stop per l’emergenza coronavirus, la Bundesliga è pronta a ripartire e lo fa subito in grande stile, con un big match: il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04. I padroni di casa inseguono il sogno scudetto, a 4 punti di distanza dalla capolista Bayern Monaco, e vengono da 4 vittorie consecutive. Al contrario, lo Schalke non vince da 5 partite e ha incassato 3 sconfitte. Gli esperti, si legge in una nota, favoriscono nettamente il Borussia, la cui vittoria è a 1.50, il blitz degli ospiti vale ben 6 volte la posta mentre il pareggio è a 4.25. Nessun dubbio tra gli scommettitori, il 96% ha infatti puntato sul segno 1 nel match. Haaland, il bimbo prodigio del Borussia, è il marcatore più probabile del match, in gol a 2.00. I campioni di Germania e primi in classifica del Bayern Monaco, devono difendere il primo posto in classifica nella trasferta di Berlino contro l’Union Berlino. Gara senza storia a guardare le quote, i Bullen hanno messo insieme 4 vittorie consecutive prima dello stop e sono nettamente avanti, a 1.22, mentre il successo dei padroni di casa sarebbe un’impresa da 12 volte la posta. Difficile anche il pareggio, a 6.50. Dopo il lungo digiuno forzato, c’è da scommettere sulla voglia di gol di Lewandowski, capocannoniere con 25 reti stagionali: il bomber del Bayern è proposto marcatore a 1.44. 9 scommettitori su 10 si schierano con il Bayern Monaco. Vittoria in vista anche per la terza forza del campionato, il Lipsia, che ospita il Friburgo. Dopo i due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate, che hanno provocato il sorpasso in classifica del Borussia Dortmund, gli uomini di Nagelsmann vogliono riprendere con una vittoria, data a un facile 1.30, si sale a 9.00 per il successo degli ospiti, il segno X è a 5.25. Il Borussia Monchengladbach, al quarto posto a sei punti dalla vetta, va a Francoforte contro l’Eintracht, reduce da tre sconfitte consecutive: il match, secondo i bookmaker, si presenta equilibrato con gli ospiti favoriti di pochissimo, a 2.30 e i padroni di casa a 2.90. Il pareggio vale 3.50. Più sicuri gli scommettitori, il 60% ha scelto la vittoria dei neroverdi, secondo Agipronews.