La partita di Bundesliga del Bayern Moncao contro l'Union Berlino, originariamente in programma oggi per le 15:30 all'Allianz Arena, è stata ufficialmente rinviata a causa delle forti nevicate che si sono abbattute nella notte e che sono previste ancora nel corso di tutto il weekend.



Anche se il campo dell'Allianz Arena è in condizioni tali da consentire lo svolgimento della partita, i rischi per la sicurezza e la situazione del traffico hanno reso inevitabile l'annullamento. La neve cade dal tetto dell'Allianz Arena e rappresenta un rischio per gli spettatori. È inoltre quasi impossibile raggiungere lo stadio per colpa della cancellazione delle corse di autobus e treni oltre alla chiusura di molte strade e autostrade e della linea U6 della metropolitanache porta allo stadio. In queste condizioni riporta la polizia di Monaco di Baviera non è possibile garantire il personale di sicurezza necessario per raggiungere l'impianto.