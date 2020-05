La Bundesliga è pronta a ripartire, con i match della 26esima giornata che prenderanno il via alle 15.30 di domani, e subito il protocollo varato dalla Federcalcio tedesca entra in gioco. Il Werder Brema - impegnato nel posticipo di lunedì sera col Bayer Leverkusen, comunica infatti che un suo calciatore (la cui identità non è stata resa nota) è stato posto in isolamento a causa della positività al Covid-19 di un suo parente. L'atleta, sottoposto agli esami del caso, è risultato negativo al tampone.



"Non ci sono rischi per il nostro team e lo staff. La procedura mostra che il protocollo medico funziona, le persone infette possono essere identificate in una fase precoce e quindi vengono prese le misure necessarie", ha dichiarato l’amministratore delegato Frank Baumann. Un caso ben differente da quello verificatosi nei giorni scorsi nella Dynamo Dresda, formazione di Zweite Liga (la Serie B tedesca) che ha riscontrato la positività di due componenti della rosa e, per questo motivo, ha posto in quarantena per 14 giorni tutta la squadra, facendo slittare i prossimi due match di campionato.





Due to the positive test of somebody in his personal circle, one #Werder player has been placed under a two-week quarantine. The player in question tested negative for #coronavirus. pic.twitter.com/PpPC5oWDAa — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) May 15, 2020