Il calcio è ripartito in Germania, prosegue il 26esimo turno della Bundesliga con l'ultimo appuntamento in programma in questo lunedì sera: alle 20.30 tocca a Werder Brema e Bayer Leverkusen. Padroni di casa in caduta libera, un pareggio prima dello stop per l'emergenza coronavirus dopo cinque sconfitte consecutive, che hanno proiettato il Werder al penultimo posto in classifica. Ben altra atmosfera per il Leverkusen: quattro vittorie nelle ultime cinque, caccia a un altro successo per tenere viva la corsa a un posto in Champions League.



STATISTICHE E PRECEDENTI - I precedenti non sorridono al Werder, che ha vinto solo una delle ultime sette partite contro il Leverkusen in tutte le competizioni (tre pareggi, tre sconfitte) ed è inoltre la vittima preferita del Bayer in trasferta in Bundesliga (62 reti concesse). Eppure, il Leverkusen fatica sempre in trasferta a Brema: media 0.87 punti in 39 gare esterne contro il Werder in Bundes, solo contro il Bayern Monaco la media è inferiore (0.44). La stagione horror del Werder è in altri due numeri: peggior difesa del campionato in questa stagione (55 gol subiti) e sei sconfitte nelle ultime sei gare interne, senza trovare il gol nelle cinque più recenti (entrambi record negativi nel massimo campionato tedesco per il Werder.



Fischio d'inizio ore 20.30, su Calciomercato.com la diretta di Werder Brema-Bayer Leverkusen.



FORMAZIONI UFFICIALI



Werder: Pavlenka; Vogt, Veljkovic, Moisander, Gebre Selassie, Friedl, M. Eggestein, Bargfrede, Bittencour, Selke, Rashica.



Leverkusen: Hradecky; Weiser, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven, Aranguiz, Demirbay, Havertz, Wirtz, Diaby, Amiri.