È nuovamente ora di Bundesliga. Werder Brema ed Eintracht Francoforte scendono in campo questa sera alle 20.30 per il recupero della 24° giornata. Lo scorso 28 febbraio, infatti, la gara venne posticipata a causa dell'impegno degli ospiti in Europa League.



Nel mezzo, l'emergenza coronavirus e lo stop forzato: i padroni di casa sono in netta crescita. Dopo il 4-1 subito in casa per mano del Bayer Leverkusen, infatti, sono arrivati tre risultati utili consecutivi (vittorie esterne contro Friburgo e Schalke, pareggio casalingo contro il Gladbach). Discorso diverso per l'Eintracht, che solo sabato scorso ha colto la prima vittoria, grazie al 2-1 sul campo del Wolfsburg. In precedenza erano arrivati i ko contro Gladbach e Bayern e il pareggio contro il Friburgo. In classifica gli uomini di Kohfeldt cercano preziosissimi punti per la salvezza (penultimo posto a 25 punti, 3 in meno del Magonza quartultimo). André Silva e compagni, invece, occupano la 12° posizione a 32 punti.