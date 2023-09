Con un post sui propri profili social, l’Inter augura buon compleanno a Andy Van der Meyde, esterno arrivato dall’Ajax che ha militato in nerazzurro per due stagioni, dal 2003 al 2005. L’olandese non si è mai ambientato del tutto a Milano, anche se all’ombra della Madonnina, come da lui stesso dichiarato, aveva attrezzato la sua casa come un vero e proprio zoo. Ormai celebre l’aneddoto sul cammello, svelato proprio da Van der Meyde diversi anni dopo aver lasciato l’Inter:"Avevo uno zoo nel giardino di casa: cavalli, cani, zebre, pappagalli, tartarughe. Diana era la vera malata. Per lei rifiutai un trasferimento al Monaco: a Montecarlo ci sono solo appartamenti, mi disse, dove li mettiamo i nostri animali? Una sera scesi in garage, al buio, intravidi una sagoma imponente e udii suoni strani. Aveva comprato un cammello ...".Van der Meyde compie oggi 44 anni e l’Inter lo ha celebrato sui social con questo augurio di buon compleanno. (Clicca qui)