Nella gallery tutti i messaggi di ricordo e affetto nei confronti dell’eterno Kobe Bryant. Non sarai dimenticato, Kobe.

. Kobe è morto lo scorso 26 gennaio, insieme alla figlia Gianna e ad altre 7 persone, in un incidente con il suo elicottero. Domani sarà il Kobe Bryant Day, sancito dalla Orange County, la contea dove il Black Mamma ha sempre vissuto, da quando è arrivato a Los Angeles: 24/08, come i due numeri di maglia che ha vestito in carriera.: “Buon compleanno. Ti amo, mi manchi più di quanto riesca a spiegare. Vorrei che tu e Gigi foste qui per festeggiarti. Vorrei poterti preparare il tuo cibo preferito, o una torta di compleanno con l’aiuto della mia Gigi. Mi mancano i tuoi grandi abbracci, i tuoi baci, il tuo sorriso, la tua profonda e rumorosa risata. Mi manca stuzzicarti, farti ridere. Mi manca quando ti sedevi in braccio come se fossi il mio bambino. Penso sempre alla tua dolcezza, alla tua pazienza. Penso a tutto quello che faresti per aiutarmi in tutte le situazioni che sto vivendo. Grazie per essere cresciuto con me e per avermi insegnato ad essere forte. Come cercare di vedere il meglio nelle persone lasciando fuori le stronzate. I tuoi gesti premurosi e il modo in cui ci facevi sentire mancano a tutti. Immagino i tuoi sorrisi, i tuoi grandi abbracci. Grazie per avermi amato così tanto che mi basterebbe per diverse vite. E in ogni vita sceglierei te. Grazie per avermi mostrato cos’è il vero amore. Grazie di tutto. So che Gigi sta festeggiando con te come ha sempre fatto nei giorni speciali. Mi manca così tanto la mia principessa! Natalia, Gianna, Bianka, Capri e io ti auguriamo un buon compleanno, amore. Ti amo ora, per sempre e in eterno”.