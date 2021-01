Infatti, in questo giornor. Una leggenda, capace di vincere. Un record che sembrava irraggiungibile per tutti,capace proprio nel 2020 appena finito di eguagliare il record di Michael e chissà, magari di batterlo nei prossimi anni.Come dimenticare a proposito uno dei suoi più brutti incidenti di sempre, quello di Silverstone nel 1999, quando dopo una brutta uscita di pista si ruppe una gamba e dovette rinunciare alla rincorsa vero un titolo mondiale che mancava da Maranello da ormai troppi anni. Nel 1996 fu ingaggiato dal Presidente Luca Cordero di Montezemolo e Jean Todt per riuscire nell’impresa di riportare la Ferrari sul tetto del mondo. Questa avvenne in una fredda mattinata di ottobre del 2000, quando finalmente dopo ben 21 anni di digiuno il titolo mondiale tornò in quel di Maranello. E da lì furono soltanto trionfi. Nella giornata di oggi, la Ferrari sui suoi profili social ufficiali sta celebrando in questo modo il suo grande campione , nemmeno nel 2010 quando fece il suo ritorno nel mondiale di Formula 1 con la scuderia della Mercedes. Una vita sfidando il destino, è vero, ma purtroppo quando meno te lo aspetti l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Questo è quello che è successo a Michael in un disgraziato 29 dicembre del 2013, quindi ormai sette anni fa.a. Da quel giorno infatti solo le persone fidate conoscono le reali condizioni di Michael, che però non smette di lottare, come ha sempre fatto anche in pista. Basta andare su un qualsiasi social network per ammirare le manifestazioni di amore da parte di tutti i tifosi, che proseguono ogni giorno anche attraverso la creazione dell’hashtagdove vengono postate foto e video celebrativi di una carriera immensa.