Dal sito di Repubblica emergonoNon solo. Ecco quanto traspare- Si legge: "il 10 settembre l'Università per Stranieri di Perugia invia un file che il giocatore dovrà imparare a memoria: "Buonasera Luis, ecco la lezione di oggi e il testo per l'esame. Buona domenica, ci vediamo lunedì", il virgolettato riportato di una mail. Nella "presentazionMa dalle carte emerge anche la conversazione "libera" avuta col suo esaminatore:- Esaminatore: "Ciao Luis come va?".Suarez: "Ciao Lorenzo tutto bene. E tu?".Esaminatore: "Tutto bene grazie. E tu? Come ti trovi a Perugia? E tua moglie e i tuoi figli?".Suarez: "Mi trovo bene, grazie. Anche loro stanno bene, i bambini vanno a scuola. Però sono un po' preoccupato, ho molto lavoro e pochissimo tempo per stare con la famiglia. La sera torno sempre tardi e sto fuori tutto il giorno".Esaminatore: "Lo capisco... Dovresti portarli a fare una gita. Qui vicino ci sono dei posti bellissimi da visitare".Suarez: "È vero Lorenzo, è una buona idea. Mi potresti consigliare un bel posto per fare una gita con loro domenica prossima? Il tempo è ancora bello, non fa freddo, possiamo partire la mattina e rientrare a casa la sera all'ora di cena. Mia moglie e i miei figli saranno molto contenti"Esaminatore: "Potete andare ad Assisi: è un piccola città molto vicina a Perugia, e ci sono moltissime cose da visitare".Suarez: "Perfetto, allora domenica andremo ad Assisi! Grazie Lorenzo, vado subito a dirlo a mia moglie!".