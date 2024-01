Buongiorno e quella mezza giornata da giocatore dell'Atalanta: il retroscena

C'è stato un tempo in cuiera un giocatore dell'Atalanta. O quasi. Anzi, per mezza giornata - virtualmente - lo è stato davvero. Oggi il capitano del Torino è entrato nel mirino del Milan che sta provando a costruire la trattativa con i granata inserendo Colombo, ma in estate il giocatore è stato a un passo dalla firma con l'Atalanta.- Ultimi giorni di mercato, i nerazzurri cercavano un difensore e il profilo del classe '99 era quello che metteva d'accordo tutti e convinceva di più.. Due affari slegati sulla carta, ma di fatto portati avanti parallelamente. Questi ultimi due andranno a Torino, il primo non si sposterà mai. Le due società avevano già dato l'ok a entrambe le operazioni, è stato il giocatore a non essere convinto.- Il 30 agosto scorso l'Atalanta aveva trovato l'accordo totale con Buongiorno.. Richiesta accordata. La mattina successiva suona il telefono di Alessandro. E' l'Atalanta: "Hai deciso che fare?". Il giocatore ha chiesto altro tempo, ma stavolta i nerazzurri hanno fatto muro. Non sono stati più disposti ad aspettarlo e così è saltato tutto. Storie e retroscena di calciomercato, con Buongiorno che sei mesi dopo è di nuovo in bilico.