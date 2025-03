Buongiorno: "Inter e Atalanta forti, ma questo Napoli è cazzuto. Facevo il portiere, ma per mia madre prendevo troppo freddo..."

, in piena bagarre per la conquista dello Scudetto, alla pari di Inter ed Atalanta. L'ex centrale del Torino ha affrontato diversi temi nell'intervista concessa a Il Mattino, nella quale ha parlato anche dei suoi idoli da ragazzino e alcune curiosità extra-campo.: “SMi ispiro a loro anche adesso. Vero, cerco di stare “attento”. Il difensore deve essere pessimista nella marcatura, pensare che il suo avversario può fare delle cose strepitose ogni volta”. Sul suo primo ricordo legato al calcio: “, io facevo nuoto ma decisi di seguire i compagni di classe all’allenamento di calcio. Volevo stare con loro.Lei ancora oggi mi chiama e mi dice di stare attento. A ogni cosa. Non si cresce mai per loro. Anche se adesso vivo da solo, nella mia casa di Posillipo”.Nell'intervista a Il Mattino,parla in questi termini delNulla nasce per caso, siamo arrivati in alto allenamento dopo allenamento concentrandoci partita dopo partita. Non c'è un giocatore che non sia pronto a migliorarsi, tutti hanno voglia di mettersi in gioco e in discussione.”. Un gruppo c'è l'impronta chiarissima di: “La prima volta ci siamo incrociati per caso lo scorso giugno, era il giorno del mio compleanno. Da allora ci siamo sentiti spesso per parlare di Napoli, ho capito che era l'unica squadra per cui avrei lasciato il Torino.e in allenamento ti trasferisce le sue qualità tecniche e tattiche”.Infine Alessandro Buongiorno parla così degli attaccanti affrontati in carriera, nell'intervista a Il Mattino: “Di forti ce ne sono tanti, da Retegui a Kean che sono con me in Nazionale. Ma l’ansia che mi dava Lukaku non me la dava nessuno. Ogni volta che lo affrontavo con il Torino sapevo che sarebbe stata dura. E quando ci siamo rivisti a Castel Volturno ero contento. Ma devo dire che anche lui lo era al pensiero che non lo avrei dovuto più marcare”.