Nicolas Burdisso ha giocato tanto e vinto anche di più. Eppure un posto speciale nel suo cuore lo occupa un club in cui non ha alzato alcun trofeo: il Genoa.



L'ex capitano rossoblù non perde infatti occasione per spendere parole al miele nei confronti della sua esperienza al Grifone: "Ho solo ricordi dolcissimi - ha raccontato l'argentino al Secolo XIX - per la squadra e per la città. Fu una scelta mia quella di andare al Genoa dopo la Roma, una scelta molto importante per la mia carriera. Sono stati anni molto belli, poi è arrivato il momento di separarci. Avevo capito che non si poteva crescere ancora, non c’era condivisione sul progetto. Ne ho parlato a lungo con il presidente Preziosi e con Juric. Con entrambi sono rimasto in ottimi rapporti".



Burdisso oggi è un dirigente del Boca Juniors e non esclude un giorno di poter proseguire la sua nuova carriera in Italia. Per il momento però il Grifone può attendere: "Al Genoa sono stato benissimo ma ora c’è un direttore sportivo che sta facendo molto bene da quando è arrivato e non sarebbe rispettoso parlarne".