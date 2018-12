Nicolas Burdisso chiama, Antonio Conte risponde: no, grazie. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, l'ex difensore argentino di Inter, Roma, Genoa e Torino è diventato il nuovo direttore sportivo del Boca Juniors. La sua prima missione è trovare l'uomo giusto in panchina al posto di Schelotto, andato via dopo il derby perso con il River Plate nella finale di Copa Libertadores. Secondo Tuttosport, Burdisso ha offerto la panchina a Conte, ma l'ex ct dell'Italia ha gentilmente rifiutato l'invito di andare ad allenare in Argentina.