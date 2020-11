Quando risponde al telefono. AD10S. Anzi, Ad... Dio. Già, perché per gli argentini - e i napoletani - era la persona che più ci si avvicinava. L'ex difensore ha conosciuto anche il Maradona allenatore, quello che dal 2018 al 2010 è stato ct dell'Argentina arrivando fino ai quarti di finale del Mondiale in Sudafrica."Tristezza. Molta tristezza. Anche se chi conosceva le sue problematiche sapeva che prima o poi sarebbe potuto succedere"."Il tutto. Il mondo conosce il calcio argentino grazie a Maradona, così come oggi succede con Messi. Tutti sappiamo che con Diego è morta una parte d'Argentina. Una parte nostra. E' proprio così"."L'anno scorso, quando lui ha voluto conoscere Daniele De Rossi appena arrivato al Boca. Siamo andati a casa sua e abbiamo parlato per diverse ore. Quel giorno Diego stava davvero bene, abbiamo passato un pomeriggio bellissimo"."Sì, non lo dimenticherò mai. Era il 2004, mia figlia aveva un problema di salute e Maradona mi chiamò per darmi tutto il suo sostegno. Prima di quel giorno l'avevo salutato diverse volte quando veniva a vedere il Boca, ma nulla di più"."Era un carismatico, con idee molto, ma molto precise. Sicuramente aveva bisogno di persone che lo aiutassero nel suo lavoro, ma a livello tattico tirava fuori intuizioni e colpi di genio. Nonostante fosse Maradona, conosceva tutti i giocatori nei minimi dettagli. E questo per un allenatore non poteva che essere un aspetto positivo"."Ci dava molti consigli sui tempi di gioco: quando uscire, quando non farlo, perché era meglio un movimento rispetto a un altro... Era molto preciso quando spiegava una cosa, e lo faceva con tutta la squadra. Non è una caratteristica così scontata tra gli allenatori, lui in questo era fantastico."Aveva questa vecchia usanza argentina: la sera prima di ogni partita, veniva a bussarci, camera per camera, e si fermava a parlare almeno mezz'ora. Io ero in stanza con Walter Samuel, e mi ricordo che rimanevamo a bocca aperta di fronte ai suoi racconti di quando giocava a Napoli, al Barcellona o con la nazionale: Era fantastico. Quando allenavamo la fase difensiva nei i calci piazzati, invece, voleva battere lui le punizioni. E con quel sinistro la metteva ancora dove voleva"."Lo ringrazierei. Poi un'altra volta. E ancora, e ancora. Non mi stancherei mai di farlo. Io sono cresciuto con Diego come idolo e come persona di riferimento. Era il mio eroe".