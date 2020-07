, la scienza prosegue con serietà e raggiunge i primi importanti traguardi. Poche ore fa sono stati. Avete letto bene: quello che in generale richiedeva più o meno sei-otto anni è stato fatto in 66 giorni. Questo infatti è il tempo che è trascorso dalla definizione della sequenza del nuovo virus alla prima somministrazione del vaccino a un paziente. Se qualcuno mi avesse chiesto un anno fa: «È possibile fare una cosa del genere?», io avrei risposto certamente no. Per fortuna la scienza va più veloce della nostra fantasia.Lasciamo perdere questo legittimo stupore e veniamo al sodo. Questo vaccino segue una strada radicalmente innovativa: infatti. In altre parole, con i vaccini più tradizionali noi produciamo la proteina del virus in laboratorio, la purifichiamo e poi la iniettiamo nel paziente, che se tutto va bene produce anticorpi contro di essa. In questo caso invece la “macchina” che produce la proteina è il paziente stesso. I vantaggi sono la velocità di sviluppo del vaccino e la facilità (ed economicità) di produzione; lo svantaggio è che non si sa se funziona.. Sono dati estremamente preliminari e derivano da soli 45 pazienti, giovani e in ottima salute. Ebbene, dopo due somministrazioni di vaccino TUTTI i partecipanti hanno sviluppato un titolo alto di anticorpi diretti contro la proteina S e, soprattutto, in grado di neutralizzare SARS-CoV-2. Paragonando la quantità degli anticorpi neutralizzanti nei vaccinati a quella presente nel siero delle persone guarite, i vaccinati sembrano avere una risposta più potente. Non si poteva chiedere di meglio.. Però quello che possiamo dire è che questa misurazione è la più affidabile tra quelle che si possono fare in laboratorio e che – in modelli animali molto simili all'uomo come i macachi – la presenza di anticorpi neutralizzanti significa protezione dall’infezione che causa COVID-19. Nell’uomo lo vedremo presto., niente di tragico, ma probabilmente sarà necessario lavorare per capire quale dose di vaccino offre il maggiore compromesso tra protezione e sicurezza, ma ripeto non sono emersi dati che mettano in pericolo la prosecuzione dello sviluppo.Però il nostro sentimento deve essere quello di una squadra di calcio che scende in campo davanti ai più forti del mondo, che dopo 20 minuti del primo tempo poteva essere sotto 0-4 e invece si trova a vincere 1-0. La partita è lunga e tante cose possono succedere, ma – credetemi – quella di oggi è davvero una bellissima notizia che legittimamente ci spinge a un notevole ottimismo.Un passo notevole verso la sconfitta di questo maledetto coronavirus è stato compiuto: speriamo che ne seguano altri, e ve li racconteremo qui. Su Medical Facts non troverete le “bombe del calciomercato”, ma i risultati delle partite che contano.