Come riportato da Sky Sport UK, il Burnely ha trovato l'accordo con il Lione per Maxwel Cornet. I francesi infatti hanno accettato l'offerta di 15 milioni di sterline per l'ivoriano, che però non ha ancora deciso se trasferirsi in Inghilterra o meno. Nel caso la trattativa dovesse andare a buon fine si tratterebbe del giocatore più costoso nella storia dei clarets.