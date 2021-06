Il Burnley Live fa il punto sul mercato in entrata del Burnley. I clarets infatti, dopo l'acquisto di Collins dallo Stoke City, avrebbero messo nel mirino altri 4 giocatori: Ciaran Dickson dei Rangers, Nathanial Phillips e Neco Williams del Liverpool e Martin Braithwaite del Barcellona. Il centrocampista classe 2002 è in uscita dai campioni di Scozia e potrebbe essere un ottimo colpo in prospettiva; i due difensori dei reds sono alla ricerca di un club che possa garantirgli spazio (il primo anche a titolo definitivo, il secondo per fare esperienza) mentre per l'attaccante danese, visto il buon europeo che sta disputando, ci sarebbe da battere una folta concorrenza.