Il Burundi era rimasto l'unico stato africano in cui il campionato di calcio veniva disputato regolarmente, fino ad oggi: la Federazione infatti ha deciso ufficialmente di "riorganizzare il calendario" senza far riferimento alla pandemia da coronavirus, in vista delle prossime elezioni. A questo punto restano solo tre le nazioni in cui si gioca ancora: Bielorussia, Nicaragua e Tagikistan.