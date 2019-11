L'Italia l'ha vista, ma solo a Natale. Eppure, le origini sono italianissime, visto che papà Alex è nato e ha vissuto a Brescia fino ai 18 anni. Poi il viaggio negli States, l'incontro con Dionne, ragazza californiana, che sarebbe diventata sua moglie, e, nel 2002, la nascita di Gianluca. Che di cognome fa Busio, fa il calciatore, specializzato centrocampista, veste la maglia dello Sporting Kansas City, parla spagnolo e italiano, è nato a Greensboro, nel North Carolina, ed è il nuovo gioiello del calcio americano.



DECIDE PAPA'? - Protagonista nel Mondiale Under 17 con gli Stati Uniti, dove ha realizzato 1 gol in 3 presenze, è il secondo marcatore più giovane della storia dell'MLS, alle spalle di Adu, e anche il secondo, sempre alle spalle della promessa mai compiuta, a firmare un contratto con un club di MLS, a 15 anni e 89 giorni. Ma ora, a 17 anni, può già lasciare gli States.



LA RICHIESTA - Papà Alex è un grande tifoso interista e proprio l'Inter ha messo nel mirino il centrocampista centrale che si ispira a Pirlo e che, dagli USA, ha guardato, ogni domenica, i nerazzurri in Serie A insieme a papà. Magari dopo aver mangiato i pancakes di mamma Dionne, specialità della casa... La Fiorentina ci ha provato in passato, offrendo 4 milioni di euro, ma Sporting Kansas City ne vuole almeno 10., lo United è l'altro club interessato, ma i nerazzurri lo seguono da più tempo. Nato centrocampista centrale, pronto a fare la mezzala o il trequartista, può lasciare gli States solo con il permesso del padre, in quanto minorenne; per decidere da solo dovrà aspettare il 28 maggio 2020, quando avrà 18 anni. Ma le idee, il ragazzo, le ha già chiarissime. Come quando parlò con MlsSoccerItalia.com: "Sicuramente seguo il campionato italiano e mio padre è un grande tifoso dell’Inter, ogni volta che la fanno vedere in tv la guardiamo. E’ bello sapere di avere un legame con quello che stai guardando e che la tua famiglia viene da lì. Mio papà è cresciuto guardando il campionato italiano, io anche. Ho un forte legame con la Serie A". E la Serie A può essere il suo domani.