Emilio Butragueno, ha parlato in mixed zone a Montecarlo al termine dei sorteggi di Champions League in cui il suo Real Madrid è finito nel girone del Napoli. Occhio al club azzurro.



NAPOLI - "Il Napoli è un avversario molto pericoloso, dobbiamo stare molto attenti perché hanno giocatori di enorme talento. Dovremo dare il massimo per cercare di superarli. Sappiamo che è una partita estremamente difficile".



OSIMHEN E KVARATSKHELIA - "Se sono da Real? Sì, sono giocatori stupendi, ma sono giocatori del Napoli..."



MBAPPE E MERCATO - "Non ci sarà nulla di mercato. Siamo felici con la rosa che abbiamo e come ho già detto questa finestra è chiusa".