Jenson Button, ex campione del Mondo di F1 ed ex compagno di scuderia di Lewis Hamilton, parla del 5 volte iridato e dell'ipotesi di un futuro trasferimento di quest'ultimo alla Ferrari: "Sono sicuro che il sogno di ogni pilota è quello di guidare la Ferrari - dice ad Autobild -, ma nessuno passerebbe da un team vincente a uno meno competitivo. Da parte sua sarebbe molto coraggioso e anche insolito andare a guidare per la Rossa. Lewis potrebbe arrivare a vincere potenzialmente 10 titoli mondiali se rimane con la Mercedes, ma un trasferimento in Ferrari potrebbe significare la fine della sua carriera".