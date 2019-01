Anche la nostra piccola Coppa Italia, andata in onda per pochi intimi e infreddoliti paganti, ha confermato che il virus del razzismo ha provocato una malattia la quale, se non si interviene subito, è destinata a trasformasi in pandemia. Che a Roma gli ultras della Lazio abbiano continuato a “festeggiare” con il loro solito modo fascista e antisemita anche contro il Novara non stupisce più di tanto. Inquieta e fa male, invece, dover registrare che nella insospettabile Bologna un manipolo di sconsiderati abbia inscenato una