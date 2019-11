"Erano solo una quindicina, oltretutto dal resto della curva è partito anche qualche applauso per Balotelli". Questo - secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport - è quello che si legge nel report degli ispettori federali piazzati sotto la curva riservata ai tifosi del Verona. Regolamento alla mano significa che il club del presidente Setti rischia un'ammenda o, al massimo, nuove indagini. L'articolo 28 del Codice di giustizia sportiva, infatti, recita "... i club sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione". ​Tradotto, se i cori sono pochi, in una percentuale minima rispetto alla capienza del settore da cui provengono, non sono puniti con la squalifica del campo.