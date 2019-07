L'accordo con il Napoli per Simone Verdi non c'è ancora, il Torino si sta quindi iniziando a guardare intorno per cercare soluzione alternative al calciatore partenopeo per rinforzare il proprio reparto offensivo: secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, tra i giocatori seguiti dal presidente Urbano Cairo ci sarebbe anche Matteo Politano dell'Inter.



Politano non sembra rientrare nei piani dei neo tecnico nerazzurro Antonio Conte, sulle sue tracce c'è la Roma ma anche il Torino potrebbe presto muoversi l'ala ex Sassuolo.