C'è anche LeBron James fra l'elenco degli investitori del fondo RedBird Capitals e quindi anche la stella NBA dei Los Angeles Lakers si può dire, anche se non direttamente, proprietario del Milan. Già da due anni, infatti, King James è entrato a far parte del gruppo di investimento americano investendo in Fenway Sports Group, una società che gli ha permesso di aumentare il suo patrimonio entrando a far parte degli investito di Liverpool e Red Sox.