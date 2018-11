Un inizio di stagione complicato, una serie di prestazioni al di sotto delle aspettative, tanto che la sua avventura al Torino potrebbe presto arrivare al termine. Parliamo di Roberto Soriano, centrocampista di proprietà del Villarreal ma attualmente in prestito alla squadra granata.



Soriano è ora finito nel mirino del Cagliari, che è alla ricerca di un centrocampista offensivo, che possa giocare anche come trequartista, per sostituire Lucas Castro, che negli scorsi giorni ha riportato un grave infortunio al ginocchio. L'addio al Torino dell'ex Sampdoria già a gennaio non è da escludere.