Serie A alla De Cecco

Juventus-Fiorentina è la partita che potrebbe valere lo scudetto dei bianconeri, l'ottavo consecutivo. Manca un punto al gruppo di Max Allegri, è questo il secondo match point in quello che negli ultimi trent'anni si è trasformato in una sorta di “altro derby”. Con un precedente incoraggiante per la Juve, quello risolto da Antonio Cabrini nel 1980-1981 che regalò proprio il tricolore. In serie A sono 159 i match fin qui disputati tra Juventus e Fiorentina, con l'ago della bilancia che pende abbondantemente dalla parte dei bianconeri: 76 vittorie, 42 pareggi e 32 sconfitte.





IN STAGIONE - Sono stati 261 fin qui i gol segnati dalla Juve, 169 quelli dei viola. Il divario c'è, anche analizzando solo questo campionato che a sei turni dal termine ha di fatto poco da offrire a entrambe le squadre: la Juve vola a quota 84 punti e 65 gol segnati con 181 tiri nello specchio (dati Opta per De Cecco), la Fiorentina è decima con 40 punti e 46 gol segnati con 152 tiri effettuati nello specchio.



LO SCUDETTO - La Juventus contro la Fiorentina potrebbe vincere il suo ottavo scudetto di fila, il 35esimo in totale. Una storia iniziata nel 1905, con il primo titolo di campione d'Italia, e arrivata fino ai nostri giorni. Fra i giocatori, primo scudetto in Italia per Cristiano Ronaldo, e ottavo di fila per capitan Chiellini e Barzagli, sempre presenti. Per Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, si tratterebbe invece del sesto titolo di campione nazionale (cinque con la Juve e uno con il Milan).