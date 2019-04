Juventus-Empoli non rappresenta un grande classico del calcio italiano, ma guardando ai precedenti tra le due squadre non mancano di certi gli spunti degni di riflessione. Il primo parla chiaro: al di là della classifica attuale, anche la storia spiega come serva un'autentica impresa ai toscani per espugnare l'Allianz Stadium. Mai infatti l'Empoli è riuscito a vincere a Torino contro la Juve, negli undici precedenti in campionato solo una volta i toscani sono rimasti imbattuti: 22 novembre 1998, al Delle Alpi la formazione allenata da Mauro Sandreani riuscì a resistere tornando a casa con uno 0-0. A Torino il bilancio complessivo parla quindi di 10 vittorie per la Juve e un solo pareggio, con 25 gol segnati e appena 4 subiti, l'ultimo porta la firma di Almiron (22 gennaio 2006, l'argentino segna al 3' poi ci pensa Fabio Cannavaro con una doppietta a regalare i tre punti alla Juve di Capello). Un po' più complicata la situazione in Toscana, con la Juve capace di ottenere otto vittorie, due pareggi e due sconfitte in dodici partite. Una la doppia sfida in Coppa Italia, nel 2007/2008, ottavi di finale: 2-1 l'andata ad Empoli, 5-3 al ritorno per la Juve di Claudio Ranieri.