Cristiano Ronaldo alla Juventus? L'affare è ai limiti dell'impossibile, ma fra le pieghe di indiscrezioni, rumors e perplessità per quello che potrebbe essere il colpo del secolo per il club bianconero e per il calcio italiano ci sono anche tanti, tantissimi, risvolti economici. Fra questi c'è anche la clamorosa possibilità di un cambio di sponsor tecnico dello stesso attaccante portoghese.



C'E' ADIDAS - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com pur essendo legato al noto marchio di abbigliamento sportivo Nike con un contratto firmato a vita, Cristiano Ronaldo è stato contattato e sta trattando con i rivali di Adidas che gli hanno offerto una cifra astronomica per un cambio di sponsorizzazione che rappresenterebbe una svolta epocale. La stessa Adidas che è diventata dal 30 giugno 2015 il nuovo sponsor tecnico della Juventus prendendo il posto proprio di Nike che aveva vestito il club bianconero per oltre 11 anni. E dietro all'avvicinamento di Ronaldo alla Juventus ci potrebbe essere proprio il cambio di sponsor tecnico che agevolerebbe e non di poco le trattative con il Real Madrid.