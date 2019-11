Le sue discese, i suoi dribbling, le sue accelerazioni avevano mandato totalmente in confusione i difensori di Norvegia, Honduras e Nuova Zelanda nel recente Mondiale under 20 con la camiseta dell'Uruguay. Brian Rodriguez è un talento vero, autentico demonio della fascia destra. Può fare l'esterno o la seconda punta, essendo solo un classe 2000 ha ampi margini di miglioramento. Studia da futuro crack Brian, gioca in MLS con i Los Angeles FC ma sogna l'Italia. La franchigia statunitense ha investito ben 8 milioni per il 70% del cartellino, il resto è rimasto al Penarol la scorsa estate. Massimo Cellino, uno che di calcio uruguaiano se ne intende, aveva presentato un'offerta al Penarol qualche mese fa. Torino e Sampdoria lo seguono da tempo ma il livello raggiunto da Rodriguez è ormai da big italiana. Tanto che Fiorentina e Roma hanno avviato i primi contatti per provare ad anticipare la concorrenza per il nuovo pupillo di Cavani e Tabarez.