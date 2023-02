Tra le più ghiotte occasioni a costo zero in vista dell'estate prossima c'è Alejandro Grimaldo, esterno sinistro in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Sul 27enne spagnolo si sta creando la fila: in Italia è finito sul taccuino di Inter, Juventus, Milan e Napoli, ma ci sono anche ammiratori da altri campionati. Grimaldo infatti piace pure alle inglesi Arsenal e Newcastle, ai tedeschi del Borussia Dortmund e nelle ultime ore si sarebbe aggiunto alla corsa anche - riporta Football Insider - il Real Madrid.