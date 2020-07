In tanti stavano aspettando la sua consacrazione e finalmente, dopo un percorso tortuoso partito da, perè arrivato il punto di svolta della sua giovanissima carriera. Il terzino sinistro mancino classe 1998 aspettava il suo momento e dopo un inizio di stagione ancora in bilico fra prima squadra e campionato Revelaçao,prendendosi il posto da titolare in prima squadra a gennaio e non lasciandolo più.Prestazioni importanti, per un ragazzo che riveste un ruolo in cui, in Europa, c'è sempre un'estrema richiesta.Può migliorare in tanti aspetti, è inevitabile, ma è pronto per il salto in un club o meglio in un campionato, che possa metterlo ulteriormente alla prova.Il, che lo ha formato nelle giovanili e che lo ha ceduto nel 2017 ora sta provando a riportarlo alla base, ma il progetto che il suo entourage vuole costruire attorno a lui vede la volontà di trovare un club che possa dargli ampio spazio e una continuità che difficilmente le Aquile potrebbero garantirgli. Per questo sono tante le offerte che stanno già arrivando per lui. Iloffrirebbe la possibilità di disputare le coppe europee, ma il giocatore è intrigato anche da un possibile approdo in Serie A.per sondare il terreno. Per un futuro che sarà splendente. Mangas è pronto al grande salto.