Antonino La Gumina è stato grande protagonista dell'ultimo campionato di Serie B, con 11 gol e 2 assist in 33 presenze in totale. Il Palermo non ha conquistato la Serie A, sconfitto dal Frosinone nella finale dei playoff, ma per lui il futuro è scritto nella massima serie. Il giovane talento classe '96 giocherà nell'Empoli nella prossima stagione, ma c'è anche il forte interesse della Juventus alle spalle dell'affare. Beffata la Sampdoria, che ha seguito La Gumina a lungo. Come riportato da Sky Sport, Empoli e Palermo hanno trovato l'accordo sulla base di un'offerta da 9 milioni.