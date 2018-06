Tra la Roma e Alessandro Florenzi la questione contratto non si sblocca. L'esterno è in scadenza nel 2019 e potrebbe finire sul mercato nelle prossime settimane se non dovesse trovare un accordo per prolungare con il club giallorosso. Florenzi è molto legato alla Roma, ma non esclude a prescindere l'ipotesi di un trasferimento. Secondo Sky Sport, la Juventus continua a monitorare con particolare attenzione la posizione di un giocatore molto gradito a Massimiliano Allegri.