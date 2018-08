Secondo il Corriere dello Sport, in vista della Sampdoria, resiste ancora per Ancelotti il dubbio tra Hamsik e Diawara. Secondo il quotidiano, in vantaggio sarebbe ancora lo slovacco. Ancelotti è sicuro che Hamsik sia la pedina giusta per fare da fulcro del centrocampo del Napoli per qualità ed intelligenza tattica. Con la Lazio, Diawara è subentrato allo slovacco, ma adesso, potrebbero invertirsi già i ruoli.