Ci ha provato, non è riuscito a chiudere ma tornerà alla carica. Leonardo non ha abbandonato l'idea di portare al Milan Anthony Martial e dopo averlo inseguito negli ultimi giorni di mercato, senza fortuna, sta pianificando un nuovo assalto per gennaio, quando riaprirà il mercato. RMC France conferma le indiscrezioni di Calciomercato.com, l'uomo mercato rossonero ha provato a strappare al Manchester United l'ex enfant prodige del Monaco, che a dicembre festeggerà 23 anni, trovando però l'opposizione dei Red Devils che per il suo cartellino hanno sparato alto: 40 milioni di euro.



CONCORRENZA - Una cifra importante, destinata però ad abbassarsi tra quattro mesi. Martial, infatti, ha il contratto in scadenza con il Manchester United nel giugno 2019 e ha già fatto sapere a Mourinho che non intende ascoltare le proposte di rinnovo. Autore di 36 in 137 partite con il club che è stato di Cantona e Beckham l'esterno offensivo paragonato ad Henry piace molto anche a Chelsea e Juventus (in quest'ottica attenzione al fattore Mendes), ma Leonardo è convinto di avere gli argomenti giusti per convincerlo, dal punto di vista tecnico ed economico. In Inghilterra guadagna circa 4 milioni di euro, un ingaggio in linea con quelli della rosa rossonera. Insomma c'è anche il Milan nella corsa a Martial e intende far sul serio.