Roma-Juve senza la sfida nella sfida tra José Mourinho e Max Allegri non sarebbe la stessa. Uno spettacolo nello spettacolo garantito, che il tecnico bianconero spera possa andare in scena. Lo ha fatto capire chiaramente in conferenza stampa, quando il verdetto sul ricorso della Roma non era ancora arrivato. Tendendo la mano a Mou nonostante le antiche frecciate che negli anni hanno lasciato spazio al reciproco rispetto, lanciando per l'ennesima volta una proposta riguardo la gestione delle sanzioni nei confronti degli allenatori.



Tutto nel video del nostro inviato Nicola Balice