Quel bellissimo gol che aveva reglato al Milan la vittoria sulla Juve qualche stagione fa, fece il giro del mondo. Poi per un motivo o per l'altro, Manuel Locatelli si era un po' perso in rossonero. E la Juve, che aveva provato a portarlo via dal Milan, ha continuato a seguirlo anche dopo il suo passaggio al Sassuolo. Tanto da intensificare le relazioni, vedendo come in un ambiente meno teso Locatelli sia tornato ad impressionare nonostante la giovane età. E i contatti sono ripresi, per un trasferimento ora sempre più possibile.