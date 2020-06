Stanno facendo discutere e parecchio i sondaggi degli ultimi 3 giorni apparsi su Tv e quotidiani sul gradimento di. Stando alle rilevazioni di Ipsos:. Come dimostra un altro sondaggio condotto da Quorum/Youtrend pochi giorni fa, il premier Conte è considerato dagli intervistati,. Il Prof. Conte si sta rivelando un politico abile ad attrarre consenso. Sempre secondo l’istituto guidato da Nando Pagnoncelli,. Tanto, è il successo di Conte, che tra i leader politici la preoccupazione adesso è altissima. Ilsa di non poter fare a meno in questo momento del giurista pugliese e ilè conscio di non avere nessun leader tra le sue fila in grado di tener testa al gradimento del premier. Le opposizioni, non stanno meglio.vede scendere il suo consenso di parecchio., che sicuramente è il leader di destra in ascesa in questo momento, si trova tra il fuoco amico del leader della Lega e il premier con il consenso più alto dai tempi di, come lui stesso si è definito, è un autentico outsider, ed è li, forse, che va ricercata la formula del suo successo. Il Prof. Conte ha l’autorevolezza del tecnico ma non è percepito come un burocrate, la statura del politico di alto profilo ma non l’appartenenza all’élite politica. Il registro comunicativo del premier è diverso da tutti gli altri leader. Attacca duramente i suoi avversari ma senza alzare mai la voce. É formale ma quasi mai abbottonato. Uso anche ad un certo humor che sembra funzionare con molti. In un Paese che da diversi anni andava politicamente polarizzandosi verso gli estremi, Conte sembra essere l’elemento che ha riportato l’equilibrio nel sistema.. La partita vera comunque inizierà ad ottobre, quando la crisi economica sarà ancora più marcata e lo scontro politico si farà molto più duro.