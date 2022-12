Molti tifosi hanno notato nelle dirette dallo spogliatoio dell'Argentina una bambola Chucky, noto personaggio dei film dell'orrore. La domanda è sorta spontanea: come mai quest'oggetto? A spiegarlo ci pensa Claudio Tapìa, detto Chiqui, presidente della Federcalcio argentina, la AFA.



TIENE SUERTE - "Un giorno sono entrato nel magazzino, ho visto la bambola Chucky, gli mancavano un braccio e una gamba. Nessuno sapeva come mai fosse lì, tra tutti i santini e le vergini. Ho detto: 'Chi ha portato qui quella bambola? Porta sfortuna'. Juan Cruz, il magazziniere, mi dice: 'Capo, quella bambola porta fortuna, chiamano mio figlio Chucky'", Il magazziniere gli ha poi regalato la bambola, e l'Argentina ha vinto la Copa America. Da quel momento se l'è tatuata, "Viaggia con noi, è ovunque. Ne ho una in casa. Poi, mi sono comprato una bambola 'Chucky dormi con me'".