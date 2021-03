Il contratto di Agüero con il Manchester City scadrà a giugno di quest’anno e probabilmente non verrà rinnovato. Sull'attaccante argentino sembra essere in pole il Barcellona: il Kun era una delle “promesse elettorali” di Laporta, ma non è il preferito di Koeman. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato anche di un interessamento di Inter e Juve.



Secondo il Sun, però, alla lista delle pretendenti si è aggiunto anche il Chelsea, che potrebbe dover rimpiazzare Olivier Giroud, anche lui in scadenza di contratto. Agüero piace molto a Tuchel, fin da quando il tedesco allenava il PSG.