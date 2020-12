C’è, prim’ancora che, il quale domenica sera ha pronunciato due frasi passate quasi inosservate. Perché non hanno suscitato, perché non hanno offertoa nessuno, perché la sua squadra (la Sampdoria). Quell’uomo si chiamae ha detto: “Il rigore per ilc’era: dal campo pensavo chefosse stato caricato, ma non è così. Hanno fatto bene, invece, a non assegnare il penalty a noi per il tocco di: se mi avessero fischiato contro un intervento del genere, mi sarebbe dispiaciuto”.di qualsiasi moviolista (gli episodi sono davvero così, come li ha descritti).di qualsiasi osservatore.di tutti coloro che nel calcio cercano sempre scuse per giustificare una sconfitta. Cosa sarebbe costato a Ranieri affermare: se hanno concesso il rigore al Milan,Avrebbe avuto unda offrire al suo presidente e ai suoi tifosi e magari molti gli avrebbero dato anche ragione, scagliandosiSe Ranieri avesse denunciato, avrebbe avuto anche qualche titolo sui giornali. Invece niente: le sue frasi sono state ignorate. Eppure, in un mondo in cui tutti gridano a prescindere dagli eventi,dovrebbe essere non solo apprezzato, ma anche notato e magari celebrato. Pazienza: Claudio se ne farà una ragione. Ma@steagresti