. Una partita che ci faceva paura e che spesso si concludeva per gli azzurri in maniera sportivamente sanguinosa. Eppure anche il dispiacere per la sconfitta non andava a scalfire minimamente il senso di ammirazione e di rispetto verso gli avversari per ciò che rappresentavano sotto l’aspetto sociale e umano. Un amore reciproco.e al mondo affermando che la pandemia del secolo per i brasiliani è una sciocchezza e loro non devono temere il virus poiché possiedono gli anticorpi adeguati ad annullane i devastanti effetti.Per ribadire il favolistico e scriteriato concetto,. Potranno sempre rifugiarsi nelle fogne. Ma la vergogna non finisce qui. Bolsonaro insinua, infatti, che l’Italia in quanto a comunicazione fa il gioco sporco, gonfiando i numeri dei contagiati e delle vittime e che quindi il dramma nel nostro Paese non esiste. Siamo al totale delirio oltre che alla diffamazione. Roba da richiamare in patria i nostri diplomatici, se ciò fosse possibile., la squadra dei nostri connazionale. Per approfondire l’argomento basta leggere i preziosi e commoventi libri del giornalista e scrittore Darwin Pastorin, nato in Brasile e figlio di veronesi. Così viene fatta l’eutanasia ad un grande amore intessuto con i fili della musica di Vinicius de Moraes e Toquino e Jobim e Caetano Veloso. Quelli del "Carnaval" e delle scuole di samba. Quelli dei romanzi di Jorge Amado e di Paulo Coelho. Quelli dei film di Bruno Barreto e Nelson Pereira. Quelli dei profumi del Churrasco e della feijoada. Infine quelli dei campioni che vennero a giocare in Italia: da Junior a Edinho, da Socrates a Falcao, da Altafini a Jair, per una lista che finisce mai.