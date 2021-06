Intervistato da TuttoJuve.com, l'ex centrocampista dell'Inter, Cristiano Zanetti, ha espresso la propria opinione sulla corsa allo scudetto per il prossimo anno.



"I bianconeri potrebbero approfittare dell'indebolimento di alcune big. In Italia, ad esempio, l'Inter non sembra avere in programma di fare grossi colpi e si sta privando di giocatori importanti come Hakimi. Smantellare per poi ricostruire non va bene, la Juve in Italia è già favorita".