Cabal alla Juventus, è UFFICIALE: le cifre e i dettagli dello scatto vincente

IL COMUNICATO

"Juan David Cabal è ufficialmente bianconero. Terzino – e all'occorrenza anche difensore centrale – classe 2001, arriva alla Juventus dall'Hellas Verona e firma un contratto che lo lega ai nostri colori fino al 30 giugno 2029.

Nato a Cali, terza città per numero di abitanti della Colombia, Cabal è arrivato in Italia nell'estate del 2022 per vivere la sua prima esperienza lontano dalla sua terra d'origine dove ha giocato 50 gare con l'Atletico Nacional, una delle squadre più importanti della Colombia.

L'Hellas Verona, poi, è stata la sua prima tappa nel nostro Paese, per approcciarsi al calcio italiano. Sono stati due gli anni che Juan ha trascorso tra le fila della squadra scaligera e nell'ultima stagione, in particolare, il terzino ventitreenne ha totalizzato 22 presenze in Serie A, di cui 17 da titolare, contribuendo alla salvezza della formazione veneta.

Una crescita costante, la sua, visibile agli occhi di tutti e confermata anche dai numeri: delle oltre venti partite giocate nell'ultimo campionato disputato, Cabal ne ha centrate diciassette nelle ultime diciotto partite.

Ora è pronto per affrontare con determinazione questo nuovo e importante passo nella sua giovane carriera e noi lo accogliamo a braccia aperte!

Benvenuto alla Juventus, Juan, ci vediamo in campo!"