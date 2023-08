L'amichevole contro il Grosseto ha messo in mostra una volta in più tutti i limiti di Arthur Cabral, apparso per l'ennesima volta fuori forma. Ecco perché, come scrive stamani il Corriere dello Sport, la Fiorentina è alla ricerca di un centravanti di sicuro affidamento. Il preferito in Viale fanti è Lucas Beltran del River Plate, che ha un costo di 25 milioni ed una folta concorrenza al seguito. Defilati ci sono anche i nomi di Dia e Nzola.