Antonio Cabrini è intervenuto a margine del Premio Fair Play Menarini a Fiesole parlando così: "Allegri ha avuto un'annata difficile, come tutto l'ambiente. Si è trovato al secondo posto e dopo 24 ore tante posizioni indietro, non è facile gestire questa situazione. Quest'anno sarà importante perché potrà rifarsi".



VLAHOVIC E CHIESA - "La Juve ha tanti giovani di ottimo valore. Se vuoi una squadra vincente devi avere una squadra giovane ma che conti anche su elementi d'esperienza".



WEAH - "Se è come il papà è stato fatto un buon lavoro".



FIORENTINA - "Le Italiane si sono comportate bene a livello internazionale. La Fiorentina ha fatto una buona stagione con giocatori nuovi, e questo non è facile. E comunque è arrivata in fondo a due competizioni giocando un buon calcio, Italiano ha fatto un ottimo lavoro".



NAPOLI - "Ha vinto uno scudetto meritatissimo. L'appetito vien mangiando. In casa Napoli forse c'è l'idea di fare ancor di più a livello internazionale. Ci possono essere delle grosse chance".



JUVE IN CONFERENCE - "Intanto vediamo se può giocarla. Non è che la Conference abbia meno valore, sei comunque in campo internazionale. Può essere utile per rilanciarsi".